Zakharova chastised Pashinyan: Shameless!

The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, commented on the words of Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, who tried to justify the removal of a clause on a strategic alliance with Russia from the government's program.
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