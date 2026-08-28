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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova chastised Pashinyan: Shameless!

Zakharova chastised Pashinyan: Shameless!

The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, commented on the words of Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, who tried to justify the removal of a clause on a strategic alliance with Russia from the government's program.

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