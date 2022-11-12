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Малкин – 4-й россиянин в истории НХЛ с 450 шайбами в лиге. В «Питтсбурге» больше голов лишь у Лемье и Кросби

Евгений Малкин – 4-й россиянин в истории НХЛ с 450 шайбами в лиге. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:2), набрав 2 (1+1) очка.

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