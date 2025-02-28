На Жерара Депардье оформили микрозайм в России

Политика как она есть

Телефонные мошенники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь он должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей, к этой сумме ежедневно прибавляются проценты.