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Русская весна

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Трамп потребовал от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных Байденом на военную помощь Украине

Трамп потребовал от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных Байденом на военную помощь Украине

США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных Байденом на военную помощь Украине, заявил Трамп.

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