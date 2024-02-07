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Журналист Моррис рассказал о слежке спецслужб США за Такером Карлсоном

Журналист Моррис рассказал о слежке спецслужб США за Такером Карлсоном

Журналист Клейтон Моррис утверждает, что Агентство нацбезопасности США установило слежку за бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном, когда узнало, что он хочет взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

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