«Зато парковка платная». Жители Владивостока обсудили плохое состояние дороги

В социальных сетях появились кадры, показывающие ужасающее состояние одной из дорог в центре города. Очевидцы утверждают, что с каждым днем дорога становится хуже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dps_vl.
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