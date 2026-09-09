Цзян Сюэцинь, "китайский Нострадамус", предсказал наземную стадию конфликта между США и Ираном к 2027 году, что станет причиной экономического краха США и усилит протесты внутри страны из-за расширенных полномочий для иммиграционной службы ICE.
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