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Царьград

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Цзян Сюэцинь предсказал крах экономики США из-за войны с Ираном

Цзян Сюэцинь предсказал крах экономики США из-за войны с Ираном

Цзян Сюэцинь, "китайский Нострадамус", предсказал наземную стадию конфликта между США и Ираном к 2027 году, что станет причиной экономического краха США и усилит протесты внутри страны из-за расширенных полномочий для иммиграционной службы ICE.

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