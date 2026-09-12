Профессор Сафонов: 2027 елда иминият пенсияләре ике этапта индексацияләнәчәк

Картлык буенча иминият пенсияләре 2027 елда ике этапта – 1 февральдән һәм 1 апрельдән артачак. Бу хакта РИА Новости агентлыгына РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университеты профессоры Александр Сафонов белдергән.
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