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Профессор Сафонов: 2027 елда иминият пенсияләре ике этапта индексацияләнәчәк

Картлык буенча иминият пенсияләре 2027 елда ике этапта – 1 февральдән һәм 1 апрельдән артачак. Бу хакта РИА Новости агентлыгына РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университеты профессоры Александр Сафонов белдергән.

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