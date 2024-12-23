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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветер перемен: разработчики Total War перестанут продавать кровь как DLC и откажу...

Ветер перемен: разработчики Total War перестанут продавать кровь как DLC и откажу...

Ветер перемен: разработчики Total War перестанут продавать кровь как DLC и откажутся от собственного лаунчераВице-президент Creative Assembly Роджер Коллум (Roger Collum) в обращении к фанатам рассказал, что ждёт серию стратегий Total War в будущем, и поделился статистикой игроков Total War: Warhammer III.

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