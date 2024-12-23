Ветер перемен: разработчики Total War перестанут продавать кровь как DLC и откажу...

Ветер перемен: разработчики Total War перестанут продавать кровь как DLC и откажутся от собственного лаунчераВице-президент Creative Assembly Роджер Коллум (Roger Collum) в обращении к фанатам рассказал, что ждёт серию стратегий Total War в будущем, и поделился статистикой игроков Total War: Warhammer III.