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Мбаппе о том, что скрыл надпись в поддержку Сеуты: «Солидарен с жителями города, но хотел поддержать и мигрантов, которые погибли или живут в тяжелых условиях»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе объяснил свое поведение во время акции в поддержку жителей Сеуты перед матчем с « Эльче » в 6-м туре Ла Лиги (2:3).

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