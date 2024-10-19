ДТП в Белогорском районе: четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком

В результате ДТП, произошедшего 17 октября в Белогорском районе, погибли четыре человека. Инцидент произошел при проезде нерегулируемого перекрестка, когда водитель Toyota Prius Alpha не предоставил преимущество водителю Scania с полуприцепом.
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