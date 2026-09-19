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Татар-информ

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Двоеглазова вернулась после тяжелой травмы: облегченная программа на прокатах

Двоеглазова вернулась после тяжелой травмы: облегченная программа на прокатах

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала Серебряный призер чемпионата страны и победительница финала Гран-при России Алиса Двоеглазова представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

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