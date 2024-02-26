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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Послеродовую реабилитацию для женщин предложили включить в ОМС

Послеродовую реабилитацию для женщин предложили включить в ОМС

Потому что на решение женщины о рождении ребенка влияет доступность программ восстановления после родов Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин, сообщает РИА Новости.

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