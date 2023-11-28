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Путин приостановил индексацию окладов госслужащих

Путин приостановил индексацию окладов госслужащих

Владимир Путин подписал закон, который замораживает индексацию зарплат для судей и госслужащих. О том, что власти намерены отказаться от повышения зарплат чиновников и судей на 2024 год, стало известно в конце сентября из материалов к федеральному бюджету.

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