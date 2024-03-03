Что за праздник апостолов от 70 Архиппа и Филимона, и народный Овсянки: запреты и традиции 3 марта Алёна Юрьева3 марта православная церковь отмечает память апостолов от 70 Архиппа, Филимона и святой Апфии.
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