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Что за праздник апостолов от 70 Архиппа и Филимона, и народный Овсянки: запреты и традиции 3 марта

Что за праздник апостолов от 70 Архиппа и Филимона, и народный Овсянки: запреты и традиции 3 марта

Что за праздник апостолов от 70 Архиппа и Филимона, и народный Овсянки: запреты и традиции 3 марта Алёна Юрьева3 марта православная церковь отмечает память апостолов от 70 Архиппа, Филимона и святой Апфии.

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