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Всё о женщинах

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Психолог Шпагина: безделье — один из лучших видов отдыха для мозга

Психолог Шпагина: безделье — один из лучших видов отдыха для мозга

Нас с детства учат: если ты ничего не делаешь — значит, ты ленивый, безответственный. Но с точки зрения психологии безделье — фаза, когда мозг занимается внутренней ревизией и отдыхает, — рассказала «Газете.

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