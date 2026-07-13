Психолог Шпагина: безделье — один из лучших видов отдыха для мозга

Нас с детства учат: если ты ничего не делаешь — значит, ты ленивый, безответственный. Но с точки зрения психологии безделье — фаза, когда мозг занимается внутренней ревизией и отдыхает, — рассказала «Газете.
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