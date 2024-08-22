Врач Сергиенко: острый аппендицит это самое частое заболевания в детском возраст

Детские хирурги сталкиваются как с врожденными аномалиями, так и с приобретенными заболеваниями. Причем некоторые из этих патологий могут потребовать срочного обращения к врачу, поэтому родителям следует знать, на какие симптомы важно обращать внимание.
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