Памятник Героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии реконструируют

Памятник Героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии реконструируютВ селе Хыпста Гудаутского района Фонд президентских грантов РФ помогает восстановить Памятник Героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
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