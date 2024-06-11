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Ты уже пожил. Так умри за Зеленского

Ты уже пожил. Так умри за Зеленского

Фраза из названия фильма «В бой идут одни старики…» на Украине приобрела буквальный смысл. Ещё в октябре 2023 года у нас писали, что средний возраст солдат ВСУ повысился до 43 лет, а с тех пор были значительные потери среди упёртых и более молодых нацистов, так что средний возраст солдат ВСУ вряд ли понизился, даже с учётом того, призывать на службу стали раньше.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Выход есть - развернуть оружие против киевского режима и покончить с ним.
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8 час.
лл
лина любимцева
ДА! Именно ТАК!!Только командиры с украинской стороны на это не пойдут. Слишком трусливы, да и огромные деньги на смертях зарабатывают...... Парням нужно сдаваться в плен и брать оружие против бандэровской хунты, сражаться рядом с россиянами.
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8 час.
басурманин шкодник
Взяли в руки оружие,сдохните или сдайтесь! Третьего не дано...
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6 час.

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