Форвард «Калгари» Пеллетье о смене номера: «22-й тренерам легче запомнить, чем 49-й. Радулов в «Квебеке» был первым кумиром»

22-летний нападающий взял 22-й номер вместо 49-го, под которым играл в прошлом сезоне. В январе после дебютного матча канадца в НХЛ тогдашний главный тренер «Флэймс» Дэррил Саттер ответил на вопрос об игре новичка так: «Под каким номером он играл?» «Я думаю, что тренерам проще запомнить 22-й номер, чем 49-й.
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