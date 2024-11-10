Синдром Starliner: почему задержавшихся на орбите астронавтов экстренно госпитализировали Ольга ВайленкоНовая космическая эпопея с кораблём Starliner, разработанным компанией Boeing, продолжает вызывать вопросы и беспокойство в научном и космическом сообществе.