Эстонцы будут отлавливать у себя украинских мужчин и высылать на Украину

Издание ERR со ссылкой на главу Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса сообщило, что Эстония готова по просьбе Киева заняться поиском на своей территории и высылкой на родину военнообязанных граждан Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии