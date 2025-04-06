Украинские паблики сообщают о массированных ударах ВС РФ по подконтрольной Киеву территории

Добровольный мораторий на удары ВС РФ по энергообъектам на так называемой Украине действует, но он он не запрещает бить по другим целям ВСУ.
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