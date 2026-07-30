Савинова дала старт работе нового центра помощи участникам СВО в Екатеринбурге

Первый в Свердловской области Центр психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей создан на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ).
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