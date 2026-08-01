"Шариатский патруль" уже работает в России. Унижая детей. Русский интернет возмутили кадры нападения двух женщин-контролёров в чёрных мусульманских платках на подростков, ехавших в подмосковной электричке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии