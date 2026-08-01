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Царьград

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"Шариатский патруль" уже работает в России. Унижая детей

"Шариатский патруль" уже работает в России. Унижая детей

"Шариатский патруль" уже работает в России. Унижая детей. Русский интернет возмутили кадры нападения двух женщин-контролёров в чёрных мусульманских платках на подростков, ехавших в подмосковной электричке.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Конституция РФ и  Россия - светское правовое государство, а Москва - столица РФ.  Ни каких бород, ни каких хиджабов и чадра. Всё открыто и все ведут себя достойно.
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