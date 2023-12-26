Фитнес-тренер дала советы для стройности ног

Фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. «Чтобы подтянуть внутреннюю поверхность бедра, нужно не только выполнять сведения ног в тренажере, но и добавить в тренировку различные динамические боковые планки с движением, бег с перекрестным шагом», — заявила она.