В Кузбассе подростка отправили в воспитательную колонию из-за наркотиков

В отделе по работе со СМИ прокуратуры Кемеровской области – Кузбассу 27 марта сообщили, что Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор 17-летней девушке, обвиняемой в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».