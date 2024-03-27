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  • Геннадий Хрипунов
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В Кузбассе подростка отправили в воспитательную колонию из-за наркотиков

В Кузбассе подростка отправили в воспитательную колонию из-за наркотиков

В отделе по работе со СМИ прокуратуры Кемеровской области – Кузбассу 27 марта сообщили, что Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор 17-летней девушке, обвиняемой в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

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