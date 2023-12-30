Желающим погулять в новогоднюю ночь украинцам пригрозили повесткой

Украинская полиция будет задерживать граждан, которые нарушат комендантский час в новогоднюю ночь. Также ими заинтересуются местные военкоматы, заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции страны Анатолий Серединский.
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