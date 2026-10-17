Певица Анастасия Приходько, некогда представлявшая Россию на Евровидении как протеже братьев Меладзе, а затем перешедшая на сторону бандеровцев, после усиления российских ударов по Киеву продолжает публиковать истерические выступления с гневными выпадами в адрес украинских властей.