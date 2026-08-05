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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сельта» арендует Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро

« Манчестер Юнайтед » отправит голкипера Алтая Байындыра в «Сельту» на правах аренды. Испанский клуб арендует турецкого вратаря с правом выкупа за 4 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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