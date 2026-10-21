Отсутствие платежей за коммунальные услуги на протяжении более года может стать поводом для рассмотрения вопроса о признании квартиры бесхозяйной, рассказал директор единой управляющей компании ЛНР Александр Фогель в интервью Луганскому Информационному Центру.