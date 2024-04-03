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Microsoft назвала цены на продление поддержки Windows 10 после 2025 года — $427 за три год...

Microsoft назвала цены на продление поддержки Windows 10 после 2025 года — $427 за три год...

Microsoft назвала цены на продление поддержки Windows 10 после 2025 года — $427 за три годаВ конце прошлого года Microsoft объявила, что продолжит предоставлять обновления безопасности для Windows 10 после завершения официальной поддержки этой версии операционной системы.

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