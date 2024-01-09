В новогодние праздники пожар бушевал в восьми домах Уссурийска

Новогодние каникулы жестко обошлись с владельцами восьми квартир и частных домов в Уссурийске. Как сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Уссурийске горели восемь жилищ.