В новогодние праздники пожар бушевал в восьми домах Уссурийска

Новогодние каникулы жестко обошлись с владельцами восьми квартир и частных домов в Уссурийске. Как сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Уссурийске горели восемь жилищ.
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