Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • АндрейБорков
    Пора уже и давно пора СТРЕЛЯТЬ И ВЕШАТЬ! По другому мастурбеки не понимают. Разговоры с мастурбеками это признак твое...В БАЛАШИХЕ БОРОДА...
  • Леонид Руси
    Дума хочет вызвать волнения народа, или бунты с погромами?Беспредел
  • Леонид Руси
    Они с ними не пересекаются потому, что ездят наличной машине, а живут на Рублёвке.Беспредел

Русские рыбаки минируют подводные кабели стран НАТО – заметили западные нефтяники

Русские рыбаки минируют подводные кабели стран НАТО – заметили западные нефтяники

Запад то и дело ищет повод, чтобы представить Россию еще более страшным монстром перед мировым сообществом, чем они уже это сделали.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
!!!!!!!
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13 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Им можно было взорвать  наш газопровод.... А почему нам нельзя?
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11 час.
Алексей Плотников
племя непуганных идиотов
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5 час.

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