Русские рыбаки минируют подводные кабели стран НАТО – заметили западные нефтяники

Запад то и дело ищет повод, чтобы представить Россию еще более страшным монстром перед мировым сообществом, чем они уже это сделали.
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