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Военное обозрение

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Причины побед английского флота

Причины побед английского флота

Почему именно Англия? В данной статье мы попробуем поговорить на тему – почему именно английский флот Эпохи Паруса стал законодателем мод, и что такого сделали в Роял Неви, чего не сделали в других странах?.

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