Ольгу Орлову тоже наказали за «голую вечеринку»

Певица не признала авторство видео с обнаженным рэперомБывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова отрицает обвинения "рэпера с носком", который указывал на ее авторство скандального видео на эпатажной вечеринке, устроенной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой.