Ольгу Орлову тоже наказали за «голую вечеринку»

Певица не признала авторство видео с обнаженным рэперомБывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова отрицает обвинения "рэпера с носком", который указывал на ее авторство скандального видео на эпатажной вечеринке, устроенной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой.
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