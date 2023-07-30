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Лыжероллеры. Чемпионат России. Лукашова выиграла масс-старт на 15 км, Матвеева – 2-я

Лыжероллеры  Чемпионат России Ханты-Мансийск 15 км, масс-старт, свободный стиль Женщины 1. Виктория Лукашова – 32.

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