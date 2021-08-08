Специальный лётный отряд «Россия» получил ещё два новых самолёта Ту-214ПУ

Один из двух переданных ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолетов специального назначения-пунктов управления Ту-214ПУ, изготовленных по контракту 2017 года на Казанском авиационном заводе им.
Один из двух переданных ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолетов специального назначения-пунктов управления Ту-214ПУ, изготовленных по контракту 2017 года на Казанском авиационном заводе им.
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