В начале осени в Татарстане замедлился рост среднего ценника в заведениях общепита

В Татарстане замедлился рост стоимости обеда в столовых, кафе и закусочных. В сентябре 2023 года средний ценник вырос в годовом выражении на 3,58% после 4,39% в августе, следует из данных официальной статистики.
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