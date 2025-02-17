Экономист объяснил, какая будет пенсия у россиян, участвующих в СВО

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Каждый год участия в специальной военной операции засчитывается в страховой стаж по старости как два года, а мобилизованные дополнительно получают по 3,6 пенсионного коэффициента.
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