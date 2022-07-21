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«Динамо» купило защитника «Локомотива» Малышева за 3 млн рублей

Защитник «Локомотива» Антон Малышев продолжит карьеру в московском «Динамо». Бело-голубые заплатили за 22-летнего игрока ярославскому клубу 3 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

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