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«Ничего» выйдет через два месяца. Стала известна дата выхода смартфона Nothing Phone (1)

«Ничего» выйдет через два месяца. Стала известна дата выхода смартфона Nothing Phone (1)

Смартфон Nothing Phone (1) компания обещала выпустить летом текущего года. Однако никаких точных дат названо не было.

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