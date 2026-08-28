Сборы к 1 сентября съедают половину зарплаты. Кому труднее всего подготовить ребенка к школе в России?Средняя стоимость подготовки одного школьника в августе 2026 года достигла 23 560 рублей.
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