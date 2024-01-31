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Британская полиция задержала экс-губернатора Севастополя за нарушение санкций

Британская полиция задержала экс-губернатора Севастополя за нарушение санкций

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был арестован в Лондоне по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег, сообщает газета The Times, ссылаясь на информацию от британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).

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