Британская полиция задержала экс-губернатора Севастополя за нарушение санкций

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был арестован в Лондоне по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег, сообщает газета The Times, ссылаясь на информацию от британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии