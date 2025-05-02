В Новосибирской области пешеход погиб под колесами Nissan Patrol

Трагедия произошла в ночь на 2 мая на трассе К-17Р «Новосибирск – Кочки – Павлодар». По предварительным данным, около 01:20 водитель автомобиля Nissan Patrol 1982 года рождения, двигаясь со стороны поселка Ордынское в направлении Новосибирска, на 65 километре трассы совершил наезд на пешехода.
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