В Новосибирской области пешеход погиб под колесами Nissan Patrol

Трагедия произошла в ночь на 2 мая на трассе К-17Р «Новосибирск – Кочки – Павлодар». По предварительным данным, около 01:20 водитель автомобиля Nissan Patrol 1982 года рождения, двигаясь со стороны поселка Ордынское в направлении Новосибирска, на 65 километре трассы совершил наезд на пешехода.