Из отношений пропал секс: почему виновата женщина

Секс – неотъемлемая часть здоровых отношений. Когда он исчезает, это вызывает тревогу и вопросы. Часто ответственность за это возлагается на женщину, но так ли это на самом деле? Давайте разберемся в причинах, по которым женская роль может сыграть ключевую роль в угасании сексуального желания в паре.
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