Цифровой паспорт ребенка облегчит работу врачей московских поликлиник

В столичных детских поликлиниках, а также медицинских кабинетах школ начали использовать цифровой паспорт ребенка, который позволяет медработникам оперативно ознакомиться с важными данными о юном пациенте и определить правильную тактику лечения.
В столичных детских поликлиниках, а также медицинских кабинетах школ начали использовать цифровой паспорт ребенка, который позволяет медработникам оперативно ознакомиться с важными данными о юном пациенте и определить правильную тактику лечения.
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