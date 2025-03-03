Фактор Зеленского: как ссора в Белом доме может стоить Киеву миллиардов

Трамп ставит на украинский вопрос паузу: что ждет Киев без американской помощи?В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп соберет свою команду по национальной безопасности для обсуждения возможных шагов в отношении Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.