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Глава МИД Венгрии объявила о высылке десяти российских дипломатов

Глава МИД Венгрии объявила о высылке десяти российских дипломатов

ZIGA ZIVULOVIC/EPA/TASS Венгрия высылает из страны десять российских дипломатов. Об этом 8 сентября сообщила министр иностранных дел страны Анита Орбан в соцсети X.

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