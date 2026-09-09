ФСБ задержала жителя Башкирии за сотрудничество с иностранной спецслужбой

Житель Башкирии задержан по подозрению в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, возбуждено уголовное дело.
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